Was lange währt, wird endlich gut. Nicht so bei Steinhoff. Der südafrikanisch-niederländische Möbelhändler hat in der Nacht zum Mittwoch nach monatelangen Verzögerungen seine Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Demnach wurde ein operativer Verlust in Höhe von vier Milliarden US-Dollar (3,7 Mrd. Euro) gemacht. Auch der Ausblick fällt düster aus. Die Steinhoff-Aktie -7,953% stieg am Mittwoch-Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...