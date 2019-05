Am Dienstag (7. Mai) fand die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Fuchs Petrolub SE statt. Veranstaltungsort war das Congress Center Rosengarten in Mannheim. Und, gab es Überraschungen bei der HV? Der Reihe nach: Laut Angaben des Unternehmens waren über 1.500 Teilnehmer(innen) anwesend. Vertreten waren "zum Zeitpunkt der Präsenzverkündung" 81,5% der stimmberechtigten Stammaktien sowie 3,4% der Vorzugsaktien. In Bezug auf die Abstimmungsergebnisse gab es keine Überraschungen. Denn allen ...

