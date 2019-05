Zahlungsabwickler Wirecard hebt nach einem um 41 Prozent gestiegenen Quartalsergebnis die Gewinnprognose auf bis zu 810 Millionen Euro an. Der Vorstand erwartet eine "anhaltend sehr gute Geschäftsentwicklung".

Wegen des boomenden Online-Handels erwartet der Zahlungsabwickler Wirecard in diesem Jahr einen noch stärkeren Gewinnanstieg als bisher. Der Betriebsgewinn (Ebitda) werde zwischen 760 und 810 Millionen Euro erreichen, kündigte das Dax-Unternehmen aus Aschheim bei München an. Das wären mindestens 36 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Bisher hatte Wirecard einen Anstieg auf 740 bis 800 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

"Der Vorstand erwartet für das verbleibende Geschäftsjahr 2019 eine anhaltend sehr gute Geschäftsentwicklung", ...

