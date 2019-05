Der starke Andrang an Deutschlands größtem Flughafen ebbt trotz angeblicher "Flugscham" nicht ab. Ein weiteres Terminal soll Entlastung bringen.

Die anhaltende Reiselust der Passagiere hat dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport einen überraschend starken Jahresstart beschert. Im ersten Quartal verdiente der M-Dax-Konzern unter dem Strich 30,5 Millionen Euro und damit fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Vorstandschef Stefan Schulte sieht das Unternehmen damit auf Kurs, Umsatz und Gewinn in diesem Jahr wie geplant weiter zu steigern.

In den Monaten Januar bis April wuchs die Zahl der Fluggäste an Deutschlands größtem Airport um 3,3 Prozent und damit etwas stärker, als es der Vorstand für das Gesamtjahr angepeilt hat. In den ersten drei Monaten des Jahres steigerte Fraport seinen Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...