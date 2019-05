Der Autozulieferer Norma spürt die Schwäche der Autoindustrie. Das neue Abgasmessverfahren sowie der Handelsstreit USA-China bremsen die Branche aus.

Der Zulieferer Norma bekommt die Schwäche der Autoindustrie vor allem in Europa und Asien zu spüren. Im ersten Quartal ging der bereinigte Betriebsgewinn (Ebita) um 13,3 Prozent auf 39,6 Millionen Euro zurück, wie Norma am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz konnte nur moderat um 1,1 Prozent auf 275,6 Millionen Euro gesteigert werden. Während in Europa vor allem die Umstellung auf das neue Abgasmessverfahren WLTP die Branche ausgebremst habe, sei auch noch die Nachfrage in der chinesischen Autoindustrie stark rückläufig. "Der Handelsstreit USA-China spielt in diesem Topf an Risiken und uneinschätzbaren Größen eine wichtige Rolle", sagte Finanzchef Michael Schneider.

