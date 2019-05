Der Chief Digital Officer soll in Unternehmen offiziell die Digitalisierung organisieren. Eine Untersuchung zeigt: Womöglich ist der CDO nur eine Hilfskonstruktion, weil an den Schaltstellen die Kompetenz fehlt.

Eine ganze Zeit lang galt es als gute Idee, in Unternehmen einen Digitalisierungsbeauftragten einzusetzen. Als Signal an Vorstände, Aktionäre und Mitarbeiter, dass man es vonseiten der Unternehmensführung jetzt aber wirklich mal ernst angehen wolle mit der Digitalisierung. Dass man jemanden holte, der allen überhaupt erst einmal greifbar machen sollte, was mit dem großen Wort konkret gemeint sei. Und der insbesondere den Beschäftigten die Angst davor nehmen sollte.

Der Chief Digital Officer - so meist die Bezeichnung der Position, abgekürzt CDO - war also in den meisten Fällen eine Person, die bestehenden Strukturen im Unternehmen hinzugefügt wurde. Manchmal als Teil der Geschäftsführung, häufiger irgendwo im mittleren Managementbereich. Eine Studie des Beratungsunternehmens Spencer Stuart erklärt jetzt sinngemäß: Der CDO ist demnach nur eine "Hilfskonstruktion", die darüber hinwegtäuscht, dass die eigentlich Verantwortlichen - nämlich die Führungskräfte in der IT - nicht ausreichend qualifiziert für die Digitalisierung ihres Unternehmens sind.

Was ein CDO leiste, sei die Aufgabe des Chief Information Officers, also des Leiters der Informationstechnik im Unternehmen, sagt Jens Gollenia, der bei Spencer Stuart im Bereich Technologie- und IT-Services als Berater tätig ist. "Aber weil die meisten CIOs traditionell nicht diese Fähigkeiten mitbringen, wurde die Rolle des CDO erst kreiert, der praktisch die Lücke füllt - also etwa zum Thema Digitalisierung im Unternehmen kommunizieren." Seine These sieht er durch seine Erfahrungen in der Beratung bestätigt. "Wenn man nachbohrt, warum ein Unternehmen eine CDO-Stelle schaffen will, liegt der Grund meist in unzureichenden Fähigkeiten des CIOs", erzählt Gollenia.

Für die Studie wurde untersucht, was für einen Hintergrund die CIOs der deutschen Dax30-Konzerne haben - auf die 30 Konzerne kommen 28 CIOs, da zwei der Unternehmen die Position nicht ausweisen. Dabei zeigte sich, dass die Posten mehrheitlich offenbar äußerst konservativ besetzt werden. Das zeigt sich wie folgt:1. Nur zwei von 28 IT-Verantwortlichen ...

