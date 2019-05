Zürich (awp) - Die Aktien von Cosmo Pharmaceuticals sind auch am Mittwoch erneut gefragt. Vor einem am Nachmittag beginnenden Investorenanlass zieht der Aktienkurs der Pharmafirma bei überdurchschnittlichen Umsätzen kräftig an. Um 13.10 Uhr notiert der Titel um 1,6 Prozent höher bei 100,60 Franken. Der breite Markt gemessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...