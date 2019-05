Die SMAs des Tagescharts zeigten zuletzt ein Verkaufssignal an und bewegen sich überwiegend über dem Kurs der MorphoSys Aktie. Nur die 38-Tagelinie ist unter diesem zu finden. Die Stochastik bewegt sich in der neutralen Zone und zeigt ein Kaufsignal an. Der RSI war zuletzt vor über einem Monat im überverkauften Bereich und bewegt sich seitdem in der neutralen Zone weiter. Die nächste Unterstützung liegt bei knapp 80 Euro und der lokale Widerstand ist die Marke um 94 Euro.

Der 4 Stundechart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...