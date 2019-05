Die Wacker Chemie Aktie hat sich von dem Seitwärtstrend langsam abgewendet und ist in eine Abwärtsbewegung übergegangen. Die SMAs zeigen nur ein Verkaufssignal an, liegen aber alle über dem Kurs. Der RSI liegt bei 32 Punkten und könnte in den überverkauften Bereich eintreten. Die Stochastik zeigte ein Kaufsignal an und bewegt sich knapp über der überverkauften Zone.

4 Stunden Chartaussicht!

Im 4 Stundenchart ist die Abwärtsbewegung bereits fortgeschritten. Jedoch könnte diese beendet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...