ISRA startet Markteinführung von Produktinnovationen für 3D Oberflächeninspektion mit integrierter Präzisionsmesstechnik für diskrete Industrien DGAP-News: ISRA VISION AG / Schlagwort(e): Produkteinführung ISRA startet Markteinführung von Produktinnovationen für 3D Oberflächeninspektion mit integrierter Präzisionsmesstechnik für diskrete Industrien 08.05.2019 / 15:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ISRA VISION: 3D Oberflächeninspektion für diskrete Industrien auf der Messe CONTROL 2019 gelauncht ISRA startet Markteinführung von Produktinnovationen für 3D Oberflächeninspektion mit integrierter Präzisionsmesstechnik für diskrete Industrien ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100) - das TecDAX-Unternehmen für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision), weltweit einer der führenden Anbieter für Oberflächeninspektionen von Bahnmaterialien und für 3D Machine Vision Anwendungen - erweitert ihr Portfolio um 3D Oberflächen-Inspektionssysteme mit integrierter Präzisionsmesstechnik für diskrete Industrien. Das Unternehmen baut damit seine Aktivitäten im Bereich Smart Factory Automation aus, bei dem die Optimierung diskreter Fertigungsprozesse durch High-End-Automatisierungstechnologien im Fokus steht, und erschließt weitere Umsatzpotentiale mit Produkten für die digitale Transformation in der Industrie. Die neuen Produkte ermöglichen auf Basis der Deflektometrie- und Weißlichtinterferometrie-Technologie eine hochgenaue 3D-Vermessung von Oberflächenfehlern bis in den Nanometerbereich sowie die Automatisierung der Qualitätssicherung bei der Produktion von hochwertigen Einzelteilen z.B. für die Automobil-, Elektronik- oder Displayindustrie. In Kombination mit ISRAs Production Analytics-Tools für die Datenerfassung und-analyse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, ergeben sich weitere Potenziale zur Effizienzsteigerung und Ertragsoptimierung in diskreten Produktionsprozessen bei den Kunden. Die neuen Standardprodukte werden derzeit auf der CONTROL - einer internationalen Fachmesse für Qualitätssicherung - vorgestellt und umfassen u.a. robotergeführte Sensoren zur Inspektion von großflächigen Teilen wie Stoßfängern für die Automobilbranche ebenso wie Multipart-Inspektionssysteme zur zeitgleichen Überprüfung mehrerer Werkstücke mit hochwertigen Oberflächen wie Displays oder Spiegelgehäusen. So ermöglicht ISRA eine 100%-Inspektion auch bei aufwändigen Messaufgaben oder kurzen Taktzeiten direkt im Produktionsprozess und unterstützt die zunehmende Flexibilisierung in der vernetzten Produktion. Der geplante Ausbau des Bereichs Smart Factory Automation wird noch in diesem Jahr mit weiteren Portfolio-Erweiterungen konsequent fortgesetzt. Mit diesem strategischen Fokus auf zukunftsgerichtete Marktentwicklungen und dem starken Auftragsbestand von aktuell rund 100 Millionen Euro brutto macht ISRA einen weiteren wichtigen Schritt zur Erreichung der mittelfristig anvisierten Umsatzmarke von über 200 Millionen Euro. Unternehmensprofil Die ISRA VISION AG ist samt Tochtergesellschaften weltweit führend in der Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien. Zudem zählt sie zu einem der global führenden Anbieter für Bildverarbeitunsgprogramme (Machine Vision) mit Spezialisierung im Bereich 3D Machine Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Kernkompetenz des Unternehmens ist die ISRA-BrainWARE(R), eine innovative Software für intelligente Machine-Vision-Systeme. Hier sind das wissenschaftliche Know-How aus Optik, Beleuchtungstechnik, Vermessungstechnik, Physik, Bildverarbeitungs- und Klassifikationsalgorithmen sowie ein komplexes Systemdesign zusammengefasst. Machine Vision ist eine Schlüsseltechnologie der Sehenden Systeme, die das menschliche Auge imitiert. Die heutigen ISRA-Anwendungen fokussieren sich vor allem auf die Automatisierung der Produktion und Qualitätssicherung von Waren und Produkten, die in große, zukunftsträchtige Märkte wie Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information geliefert werden. Zu den Kunden gehören hauptsächlich namhafte Global Player der jeweiligen Branche. Mit mehr als 25 Standorten weltweit ist ISRA überall nah am Kunden und sichert einen optimalen Service und Support. In den vergangenen siebzehn Jahren ist ISRA bei einer jährlich durchschnittlichen Umsatzsteigerung von ca. 25 Prozent profitabel gewachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 800 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.isravision.com. Weitere Informationen ISRA VISION AG Industriestraße 14 64297 Darmstadt Germany Tel.: +49 (0) 6151 948 - 0 Fax: +49 (0) 6151 948 - 140 Internet: www.isravision.com Investor Relations E-Mail: investor@isravision.com Susanne Becht Tel.: +49 (0) 6151 948 - 212 08.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ISRA VISION AG Industriestr. 14 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9 48-0 Fax: +49 (0)6151 9 48-140 E-Mail: investor@isravision.com Internet: www.isravision.com ISIN: DE0005488100 WKN: 548810 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 808659 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808659 08.05.2019 ISIN DE0005488100 AXC0257 2019-05-08/15:04