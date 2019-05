Der Mischkonzern Carlisle Companies (ISIN: US1423391002, NYSE: CSL) wird eine Quartalsdividende von 0,40 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Anleger erhalten die Dividende am 3. Juni 2019 (Record day: 15. Mai 2019). Im August 2018 erhöhte Carlisle die Dividende um 8,1 Prozent auf den aktuellen Betrag. Damit steigerte das Unternehmen die Dividende das 42. Jahr in Folge. Carlisle Companies ...

