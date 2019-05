Farasis will rund 600 Millionen Euro in ein Werk in Ostdeutschland investieren. Mindestens 600 Jobs sollen dadurch geschaffen werden.

Ein großes Werk für die Herstellung von Autobatterien soll bis Ende 2022 in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt entstehen. Dafür will das US-Unternehmen Farasis rund 600 Millionen Euro investieren, wie der Batterieproduzent und der Wirtschaftsminister des Bundeslandes, Armin Willingmann (SPD), am Mittwoch in Magdeburg mitteilten. Rund 30 Millionen ...

