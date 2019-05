Die ADAC-Zentrale will Europas größtes Magazin aus Kostengründen abgeben und den Postversand einsparen. Doch ein Antrag für die Hauptversammlung am Wochenende könnte die Pläne durchkreuzen.

Die Zukunft der ADAC-Motorwelt sorgt für Streit auf der Hauptversammlung von Deutschlands größtem Verein am kommenden Sonnabend. Die Münchner Vereinszentrale will das Vereinsheft, mit einer Auflage von 13,5 Millionen Exemplaren größtes Magazin Europas, aus Kostengründen an einen externen Verlag abgeben und nicht mehr per Post zustellen. Mitglieder sollen sich das Heft in Zukunft selbst abholen. Doch das will Günther Bolich, 1. Vorsitzender des ADAC-Regionalclubs Nordbaden und Mitglied des Verwaltungsrats des ADAC, verhindern - mit einem Antrag, über den die 200 Delegierten des 21-Millionen-Mitglieder-Vereins am Sonnabend abstimmen sollen.

"Ich möchte mit meinem Antrag erreichen, dass die Motorwelt weiterhin per Post oder einem anderen Zustelldienst zu den Mitgliedern nach Hause kommt", sagte Bolich der WirtschaftsWoche. "Ich möchte nicht, dass die Mitglieder die Zeitschrift irgendwo abholen müssen." Die Motorwelt sei das "Bindeglied zu unseren Mitgliedern", so Bolich. Die Zustellung nach Hause sei eine Wertschätzung ihnen gegenüber, vor allem ältere Menschen wollten sich das Heft nicht anderswo abholen und auch nicht digital lesen, sondern weiterhin auf Papier.

Wieder einmal heißt es ADAC gegen ADAC. Im Februar hatte die WirtschaftsWoche vermeldet, dass fünf Regionalclubs (darunter auch der ADAC Nordbaden von Günther Bolich) die eigene Vereinszentrale vor dem Landgericht München verklagen , es geht um den Anteil der Regionalclubs an der Versicherungssteuer, ...

