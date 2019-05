Die Weng Fine Art AG ist ein international agierendes Kunsthandelsunternehmen. CEO Rüdiger K. Weng: "Der Trend der letzten 10 Jahre ist, dass man Kunst nicht mehr nur kauft, weil es einem gefällt, sondern dass man Kunst auch kauft, weil man dann etwas hat, was den Wert erhält." Die Weng Fine Art AG bietet jetzt bis zu 150.000 Aktien aus ihrem Bestand ausschließlich an weniger als 150 Aktionäre an. "Wir wollen nicht nur ein Wachstumswert sein, sondern auch ein Wert einer Aktie sein, die eine wettbewerbsfähige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...