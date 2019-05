Dow Jones - Das hat super funktioniert!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

In der letzten Chartanalyse des Dow Jones Industrial Average hieß es: "Konzentriert man sich rein auf den Chart des Dow Jones Industrial Average, so trifft dieser heute bei 26.060/26.050 Punkten auf eine erste wichtige Supportzone. Neben dem letzten Zwischentief verläuft dort auch der EMA50 im Tageschart. An diesem stoppten die letzten beiden größeren Rücksetzer im März. Solle dieses Niveau nicht gehalten werden, dürfte der Index die Kurslücke bei 25.949 Punkten schließen."

Der Index durchbrach, nachdem er am Montag noch vom EMA50 aus zur Oberseite abgeprallt war, im gestrigen Handel diesen gleitenden Durchschnitt und schloss das Gap bei 25.949 Punkten. Erst knapp unter der Marke von 25.800 Punkten stoppte die Abwärtsbewegung und es setzte in der letzten Handelsstunde eine technische Gegenbewegung ein.

Diese könnte sich im heutigen Handel durchaus verlängern, insofern der Index den Supportbereich zwischen 25.900 und 25.880 Punkten halten kann. Gelingt dies, wäre ein Test des EMA50, in diesem Fall von unten, bei 26.060 Punkten möglich. Eine Widerstandszone erstreckt sich zwischen 26.033 und 26.063 Punkten. Kommt der Index dort nicht weiter, könnte er in die nächste Abwärtswelle einbiegen, für die sich Kursziele in Form des letzten Tiefs bei 25.772 und darunter 25.720 Punkten ermitteln lassen.

Über 26.060 Punkten würden sich die Käufer dagegen weiteren Spielraum verschaffen. In diesem Fall wäre Platz bis zur Abrisskante bei 26.180 Punkten. Selbst ein solcher Anstieg würde am intakten kurzfristigen Abwärtstrend im Index nichts ändern.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.04.2019 - 08.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 08.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX7S40 40,59 21.350,00 5,68 28.06.2019 Dow Jones Index HX7RRM 24,50 23.150,00 9,41 28.06.2019

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX81HB 35,98 29.900,00 6,43 28.06.2019 DowJones Index HX7R4H 20,03 28.100,00 11,63 28.06.2019

