US-Präsident Donald Trump zündelt weiter im Irankonflikt. Der Iran löst nun das Atomabkommen - Börsianer sind alarmiert. Allerdings weniger wegen des Ölpreises.

Mike Pompeo, Außenminister der USA, ließ gestern einen Besuch bei Angela Merkel und Heiko Maas platzen, um in den Irak zu reisen. Auch dabei ging es eigentlich schon um den Iran. Der hat zwar erst in der Nacht angekündigt, dass er sich teilweise aus dem Atomabkommen mit sieben Staaten zurückziehen wird. Aber die US-Geheimdienste hatten darüber offenbar schon vorher Informationen. Pompeo wurde in den Irak geschickt unter dem Vorwand, es stünden dort mitunter Angriffe iranischer Streitkräfte auf amerikanische Soldaten bevor. Auch Flugzeugträger sollen schon in Alarmbereitschaft versetzt worden sein.

Solange Trump in den USA regiert, wird es beim Iran-Konflikt keine Ruhe geben. Die USA hatten das Atomabkommen, das verhindern sollte, dass der Iran Atomwaffen herstellt, schon vor einem Jahr gekündigt. Die USA fühlten sich von iranischen Raketentests provoziert, die aber mit dem Abkommen direkt gar nichts zu tun hatten. Die anderen Verhandlungspartner sind dem US-Kurs nicht gefolgt, weil sie die Argumente für zu fadenscheinig hielten. Die USA aber haben die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verschärft. Nun also die Retourkutsche aus dem Iran, der sich jetzt auch nicht mehr an die Verpflichtungen aus dem Abkommen gebunden sieht und sie teilweise aussetzen möchte.

"Dreh- und Angelpunkte in der Iranfrage ist das Verhältnis ...

