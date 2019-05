Viele Superreiche engagieren sich in der akademischen Bildung. Exzellente Wissenschaft aber findet an ihren Instituten nicht zwangsläufig statt.

Wenn die TU München (TUM) kommt, kann der globale Forschungsruhm nicht fern sein. So zumindest scheint sich Reinhold Geilsdörfer das gedacht zu haben. "Auf den unteren vier Etagen werden die Professoren ihre Räume bekommen", sagt er, während sich der Aufzug in einem Hochhaus in der Heilbronner Innenstadt in Gang setzt. In Etage fünf und sechs "haben wir Platz eingeplant für ein Forschungsinstitut, etwa einen Fraunhofer-Standort".

Geilsdörfer ist Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung, die der TU München einen hohen Millionenbetrag dafür überwiesen haben soll, den Standort Heilbronn mit ihrem Namen zu schmücken. Insgesamt finanziert Schwarz, Gründer und Inhaber der Discounter Lidl und Kaufland, der Universität 20 Professuren sowie Räume für Büros und Lehre.

Lidl-Milliardär Schwarz ist der derzeit auffälligste Akteur aus einer ganzen Riege von Superreichen, die in den vergangenen Jahren die Wissenschaft zu ihrem Spielfeld erkoren haben. Sie übernehmen Universitäten und Hochschulen oder bauen selbst welche auf, um die akademische Exzellenz zu fördern - und die eigene Reputation gleich mit. Doch in Heilbronn zeigt sich auch, dass diese vermeintlich simple Rechnung durchaus ihre Tücken hat: Sie geht nur dann auf, wenn die geförderte Institution sich tatsächlich als exzellent erweist.

In Heilbronn verspricht man sich deshalb so viel von der Kooperation mit der TU München. Wenige Meter vom Neckarufer entfernt, hat Schwarz ein weitläufiges Gelände erworben, den "Bildungscampus".Der Hintergrund: Als Baden-Württemberg 1967 seine bis heute letzte Lizenz für eine Universität vergab, unterlag Heilbronn gegen Ulm. Nun hat Schwarz seinen Statthalter auserkoren, die historische Scharte auszuwetzen. Und so bringt Geilsdörfer auf dem Bildungscampus zusammen, was er an Wissenschaftlern nach Heilbronn holen kann. Zuerst siedelte die Duale Hochschule Baden-Württemberg hierhin über. Auch Gebäude der Hochschule Heilbronn stehen mittlerweile auf dem Gelände und Hörsäle von Schwarz' privater Hochschule GGS.

Bisher aber brachte all das nicht den gewünschten Erfolg. Die Institute werden zwar von der regionalen Wirtschaft geschätzt, internationalen Ruhm wirft keines von ihnen ab. Das soll die TUM-Dependance jetzt endlich ändern. Der Preis, den Schwarz und seine Helfer dafür bezahlen, um zum "Standort von wissenschaftlicher Exzellenz" zu avancieren, ist hoch. Seine GGS stampft Schwarz ein.

Zudem löste die Ansiedlung der TUM im Stuttgarter Wissenschaftsministerium viel Ärger aus: Zur Eröffnung erschien kein Repräsentant. Bildung ist Ländersache? "Die Gesetze sind da eindeutig", sagt Geilsdörfer lakonisch: "Die Eröffnung eines neuen Hochschulstandorts ist nur anzeigepflichtig, nicht genehmigungspflichtig."

Andere Superreiche sind da schon weiter, wie ein Blick in das Uni-Ranking der WirtschaftsWoche zeigt. So finden sich unter den besten zehn Unis im Fach BWL drei Privatuniversitäten, darunter auch eine, die ihre Existenz einem Mäzenaten verdankt: die WHU in Vallendar. Auch im Bereich Jura ist eine Uni aus diesem Zirkel im Kreis der besten vertreten: die ...

