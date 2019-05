Der Finanzinvestor trennt sich vom Softwarespezialisten und erwartet ein Emissionsvolumen in Milliardenhöhe - ein Prestigeprojekt auf mehreren Ebenen.

Der Finanzinvestor Permira peilt bei seinem Portfoliounternehmen Teamviewer einen Exit an, also den Ausstieg aus der Beteiligung. Dabei werden zwei Optionen geprüft: Favorisiert wird ein Börsengang, der Verkauf an Strategen aus der Industrie ist nur zweite Wahl. "Das dürfte eine milliardenschwere Emission werden", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...