Most Actives des Handelstages: http://bit.ly/2LwjFsw Der Dax hat sich nach zwei Verlusttagen mühsam im Plus gehalten. Stimmungsdämpfend wirkt der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Auch die Drohkulise der USA mit dem Flugzeugträger in Richtung Iran stimmt bedenklich. Ein Stimmungsaufheller ist Siemens, das Schwergewicht klettert nach Zahlen knapp fünf Prozent. Der US Markt startet leichter - versucht aber ebenfalls sich zu stabilisieren. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß