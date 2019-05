In der mit Spannung erwarteten Hauptversammlung der börsennotierten BKS Bank ist am Mittwoch ein Antrag der Bank Austria auf Sonderprüfung gescheitert. Damit wird es die Bank Austria aber wohl nicht bewenden lassen. Aktienrechtlich könnte sie damit in der Folge die Gerichte befassen.In der UniCredit Bank Austria waren am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...