Korrektur zur Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres 2019 In der heute um 07:45 Uhr veröffentlichten Konzern-Zwischenmitteilung wurden als Wettvolumina der Vergleichsquartale Q1 2019 und Q1 2018 TEUR 97,7 bzw. TEUR 58,3 angegeben. Richtig sind die Beträge 97,7 Mio. EUR bzw. 58,3 Mio. EUR. Die Wettvolumina sind also eintausend mal so hoch. Im Folgenden wird die korrigierte Meldung dargestellt. pferdewetten.de AG startet mit hohem Tempo in das Geschäftsjahr 2019 - Über 50% Wachstum bei Wetterträgen - Steigerung des Brutto-Wettertrages um 55% auf 7,7 Mio. EUR - Liquide Mittel und kurzfristige Termineinlagen bei 13,6 Mio. EUR Geschäftsentwicklung Die pferdewetten.de AG hat den Trend der positiven Geschäftsentwicklung im Auftaktquartal 2019 fortgesetzt und ein EBIT in Höhe von TEUR 319 (zum Vergleich: TEUR 1.041 im Q1 2018) erzielt. Hierfür verantwortlich ist ein wiederholt starkes Ergebnis im Pferdewettbereich, während das Konzernergebnis im Sportwettbereich im ersten Quartal planmäßig mit TEUR 1.253 belastet wurde. Das Ergebnis im ersten Quartal 2019 beträgt nach Steuern TEUR -855 (Vorjahr: 809 TEUR). Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR -0,20 (Q1 2018: EUR 0,19). Der Brutto-Wettertrag (Gross Gaming Revenue; "GGR"), also die Wetteinsätze abzüglich der Wettgewinne der Kunden plus erhaltene Provisionserlöse, konnte um 55 % von TEUR 4.989 im ersten Quartal 2018 auf TEUR 7.716 im ersten Quartal 2019 gesteigert werden. Die Wettvolumina stiegen sowohl im Bereich der Pferdewetten wie auch im Bereich der Sportwetten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um insgesamt 68% auf nun 97,7 Mio. EUR (Q1 2018: 58,3 Mio. EUR) an. Das Eigenkapital im pferdewetten.de-Konzern verringerte sich gegenüber dem Bilanzstichtag am 31.12.2018 von TEUR 12.930 auf TEUR 12.107 zum 31.03.2019. Die Bilanzsumme ist mit TEUR 22.527 gegenüber dem 31.12.2018 (TEUR 20.887) um 8% gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt 54 Prozent. Der Bestand an liquiden Mitteln und Wertpapieren beträgt per 31.03.2019 TEUR 13.615 und liegt damit deutlich über dem des Bilanzstichtags 31.12.2018 (TEUR 11.400). Von den Bankguthaben sind TEUR 6.924 als Kundengelder nicht frei verfügbar (31.12.2018: TEUR 4.421). Auch im zurückliegenden Quartal entwickelte sich das Segment Pferdewette - die Basis des Geschäftsmodels - dynamisch. In den relevanten Geschäftsbereichen Endkundengeschäft sowie dem Dienstleistungsbereich konnten deutliche Wachstumsraten im Bereich der aktiven Kunden, bei den Wetteinsätzen und im Umsatz erzielt werden. Der Brutto-Wettertrag entwickelte sich in den ersten beiden Monaten sehr dynamisch. Diese Entwicklung wurde durch einen margenschwachen März - bedingt durch hohe Gewinnauszahlungen - etwas gebremst. Sehr zufrieden zeigt sich der Vorstand vor allem mit der Entwicklung des Dienstleistungsgeschäftes. "Die in den letzten Monaten konstant steigenden Erträge aus diesem Geschäftsbereich bestätigen uns darin, hier verstärkt und nachhaltig zu investieren. Da diese Erträge größtenteils unabhängig von möglichen größeren Wettgewinnen fließen, machen sie die Ertragssituation in der Pferdewette zunehmend stabiler und planbarer", sagt CEO Pierre Hofer Durch die im letzten Halbjahr beschleunigte Entwicklung des Dienstleistungsbereiches wird die Gesellschaft nötige Investitionen in die Infrastruktur bereits auf dieses Jahr vorziehen, um den deutlich erhöhten Aufwand sowohl im technischen als auch im personellen Bereich bewerkstelligen und das starke Wachstum auch zukünftig beibehalten zu können. "Wir hatten bereits 2016 eine ähnliche Situation, in der wir uns für größere Investitionen entscheiden haben. In der Folge konnten wir das Ergebnis im Bereich der Pferdewette mehr als verdoppeln. Nun wachsen wir - schneller als erwartet - erneut aus den damals gekauften Schuhen hinaus und werden uns demzufolge wieder neu besohlen", sagt Pierre Hofer. Das Segment Sportwette ist nun mittlerweile ein gutes Jahr vornehmlich am deutschen Markt aktiv. Vorrangiges Ziel bleibt die Stärkung der Markenbekanntheit sowie der Ausbau der Kundenbasis. Durch national angelegte Sponsoring-Kooperationen im Bereich Fußball, Eishockey, Basketball, Handball und Volleyball sowie durch Werbekampagnen in Print- und Onlinemedien wie auch weitreichende Bonusaktionen wird die Gesellschaft die Bekanntheit der Marke "sportwetten.de" weiter stärken. Da die Gesellschaft - regulatorisch bedingt - keine Cross-Selling Aktivitäten zwischen der Sportwette und Gaming-Produkten vornehmen kann, fokussiert sich die Kundengewinnung und Aktivierung ausnahmslos auf renditestarke Sportwetter. "Vor einem Jahr schrieb ich an dieser Stelle, dass wir uns auf eine lange Reise begeben und kleine, aber nachhaltige Schritte machen möchten. An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert. Wir wollen weiterhin verantwortungsvoll in diesen Wachstumsmarkt investieren, um mittelfristig den Wert des Unternehmens steigern zu können", sagt Pierre Hofer. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019: Die finanziellen Auswirkungen der Erweiterung des Geschäftsmodells um die Sportwette wurden im Jahresabschluss und Geschäftsbericht für 2018 bereits umfangreich erläutert. Die Gesellschaft wird weiterhin innerhalb des Konzerns positive Ergebnisse aus dem Segment Pferdewette in das Segment Sportwette investieren. Der Vorstand bestätigt seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2019 und rechnet aus derzeitiger Sicht weiterhin mit einem Brutto-Wettertrag zwischen 22 Mio. EUR und 24 Mio. EUR und einem EBIT zwischen 1 Mio. EUR und 2 Mio. EUR. Kennzahlen>01.01. 01.01. 01.01. - 31.03.2019 - 31.03.2018 - 31.03.2017 Brutto Wett- und TEUR 7.716 TEUR 4.989 TEUR 2.485 Gamingerträge EBITDA TEUR 407 TEUR 1.127 TEUR 711 EBIT TEUR 319 TEUR 1.041 TEUR 635 Ergebnis nach Steuern TEUR -855 TEUR 809 TEUR 542 Ergebnis je Aktie EUR -0,20 EUR 0,19 EUR 0,13 Gezeichnetes Kapital TEUR 4.324 TEUR 4.324 TEUR 4.324 31.03.2019 31.12.2018 31.12.2017 Eigenkapital TEUR 12.107 TEUR 12.930 TEUR 14.013 Eigenkapitalquote 54% 62% 73% Bilanzsumme TEUR 22.527 TEUR 20.887 TEUR 19.098 Liquide Mitteln und Wertpapiere TEUR 13.615 TEUR 11.400 TEUR 10.198 Prüfungshinweis Die Daten dieser Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2019 wurden nicht (nach §317 HGB) geprüft oder einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen. Düsseldorf, den 08.05.2019 Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG ISIN: DE000A1K0409, DE000A1K05B4 WKN: A1K040, A1K05B