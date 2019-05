Bis 2025 visiert die Bundeskanzlerin eine Steigerung der Forschungsausgaben auf 3,5 Prozent an. Wichtige Forschungsbereiche seien KI und E-Mobilität.

Kanzlerin Angela Merkel hat eine deutliche Erhöhung der deutschen Forschungsausgaben angekündigt. "Jetzt visieren wir, also Staat und Wirtschaft eine Steigerung auf 3,5 Prozent bis 2025 an", sagte die CDU-Politikerin am Mittwochabend in München bei einer Veranstaltung zum 70-jährigen ...

