Aufbauend auf die langjährige erfolgreiche Kooperation zwischen Smarttec und den Nordson-Geschäftsbereichen Asymtek und Select, sei es ein logischer Schritt, auch hinsichtlich Nordson Dage mit Smarttec eng zusammenzuarbeiten, betont Olaf Cieply.

Der Sales Manager Inspection Products von Nordson Dage kennt sich im hart umkämpften deutschsprachigen Raum gut aus: In den letzten drei Jahren hat er die Marke in der DACH-Region aufgebaut und den Weg für eine Vertriebskooperation geebnet: "Den raschen Entwicklungen in der Elektronikfertigung mit immer höherer Mischbestückung auf den Leiterplatten und der kontinuierlich steigenden Miniaturisierung wollen wir mit leistungsstarken Röntgeninspektionssystemen Rechnung tragen. Zudem sehen wir steigende Anforderungen an die Qualität der Elektronikprodukte."

Diese Herausforderungen lassen sich besser mit einem Systemhaus bewältigen, das maßgeschneiderte Lösungen in Hardware und Software bereithält, ist sich Olaf Cieply sicher: "Wir haben deshalb einen Partner gesucht, der die aktuellen Anforderungen mit einem umfangreichen Portfolio abdecken kann. Mit Smarttec haben wir den idealen Vertriebspartner gefunden. Wir sind zuversichtlich, dass wir im Tandem mit Smarttec zügig eine sehr hohe Marktabdeckung erreichen werden."

Systempartner für die Elektronikfertigung

Zufrieden zeigt sich auch Uwe Geisler, komplettieren die manuellen Röntgeninspektionssysteme sein Angebotsspektrum für Inspektionssysteme. "Die manuellen Röntgeninspektionssysteme von Nordson Dage zeichnen sich durch eine sehr hohe Performance aus, die vor allem eine zuverlässige Interpretation der Bilder erlaubt und sich in der Steigerung der Prüfsicherheit bei gleichzeitig erhöhter Arbeitseffizienz und Geschwindigkeit zeigt", merkt der Geschäftsführer und Gründer von Smarttec an. Die Röntgen-Inspektionslösungen komplettieren das Leistungsspektrum auf sinnvolle Weise: Die Anzahl der Fehler, welche nicht mehr optisch inspiziert werden können, nehmen ständig zu. Eine Prüftiefe von nur noch 30 Prozent bis 50 Prozent am AOI ist keine Seltenheit mehr. Mit der Komplexität der Baugruppe steigt auch das Potenzial für "versteckte" Fehler" erläutert Geisler: "Für eine hohe Qualitätskontrolle elektronischer Baugruppen stellt die Röntgeninspektion eine universelle und sichere Lösung dar", bekräftigt er, auch mit Blick auf typische BGA-Fehler wie das Head-in-Pillow (HIP), Voids (Lufteinschlüsse), ...

