Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.INL: Intel am 8.5. -2,46%, Volumen 146% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 8.5. -1,29%, Volumen 92% normaler Tage , WMT: Wal-Mart am 8.5. -0,99%, Volumen 84% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 8.5. 1,06%, Volumen 77% normaler Tage , WDP: Walt Disney am 8.5. 1,16%, Volumen 121% normaler Tage , UTC1: United Technologies am 8.5. 1,20%, Volumen 58% normaler Tage , Dow Jones: +0,01% Aktie Symbol SK Perf. United Technologies UTC1 137.070 1.20% Walt Disney WDP 134.990 1.16% Walgreens Boots Alliance WBA 53.500 ...

