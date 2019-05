Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ZJS1: JinkoSolar am 8.5. -5,84%, Volumen 144% normaler Tage , A8B: Ambarella am 8.5. -2,96%, Volumen 0% normaler Tage , NFC: Netflix am 8.5. -1,64%, Volumen 71% normaler Tage , GPRO: GoPro am 8.5. 2,26%, Volumen 156% normaler Tage , AMS: AMS am 8.5. 2,51%, Volumen 28% normaler Tage , UQA: Uniqa am 8.5. 2,71%, Volumen 113% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Uniqa UQA 9.460 2.71% AMS AMS 40.800 2.51% GoPro GPRO 6.340 2.26% Netflix NFC 364.370 -1.64% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...