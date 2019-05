Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SYV: 3D Systems am 8.5. -18,79%, Volumen 727% normaler Tage , TCG: Thomas Cook Group am 8.5. -8,26%, Volumen 150% normaler Tage , SNH: Steinhoff am 8.5. -7,79%, Volumen 632% normaler Tage , RIGN: Transocean am 8.5. 2,93%, Volumen 58% normaler Tage , F0G: Signature AG am 8.5. 4,29%, Volumen 298% normaler Tage , LBDP: Klondike Gold am 8.5. 5,59%, Volumen 0% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Klondike Gold LBDP 0.121 5.59% Signature AG F0G 0.730 4.29% Transocean RIGN 7.730 2.93% Steinhoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...