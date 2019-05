Rolf Habben Jansen hat die Reederei Hapag-Lloyd durch die Schifffahrtskrise geführt. Kaum hat er das geschafft, naht die nächste, viel größere Herausforderung: die Schifffahrt mit der Umwelt versöhnen - oder untergehen.

Dass die jugendliche Klimaaktivistin Greta Thunberg in Hamburg mit Tausenden Schülern demonstriert, ist kein Ereignis, das Rolf Habben Jansens Terminkalender durcheinanderwerfen würde. Entfliehen kann er den Schülern und ihren Forderungen trotzdem nicht. Der Lärm der Demonstration kriecht durch die Fenster des wuchtigen Steinbaus von Hapag-Lloyd an der Hamburger Binnenalster. Auch in den vierten Stock, wo der Vorstandschef sein Büro hat. "Ich habe die Demonstranten gehört", sagt er. Er könnte einer der Nächsten sein, gegen den sich der Unmut der Klimakämpfer richtet.

Dabei hat Habben Jansen eine ziemlich gute Ausrede, warum er für Gesellschaftspolitik zuletzt keine Zeit gefunden hat. Als er 2014 zu Hapag-Lloyd kam, tobte die Schifffahrtskrise gerade wie eine Springflut über Hamburg hinweg. Viele gingen darin unter. Die Charterreederei Rickmers: pleite. Der Konkurrent Hamburg Süd: verkauft an die dänische Maersk. Hapag-Lloyd jedoch überlebte, als einzige große deutsche Reederei. Auch dank Habben Jansen.

Seit der 52-jährige Niederländer am Ballindamm einzog, gibt es hier weniger Krawatten, in E-Mails wird öfter geduzt. Hapag-Lloyd hat sich geöffnet, in vielerlei Hinsicht. In fünf Jahren hat Habben Jansen zwei Fusionen gemeistert - und einen Börsengang. 11,5 Milliarden Euro Umsatz machte das Unternehmen 2018, unter dem Strich blieb ein kleiner Gewinn von 46 Millionen Euro. Auch das erste Quartal des neuen Jahres lief vielversprechend. Gemessen an der Kapazität, ist die Reederei die fünftgrößte der Welt.

Doch kaum liegt die eine Krise hinter Habben Jansen, steht schon die nächste an. Die kommt zwar mit Ansage, wird deshalb aber keineswegs leichter zu meistern sein. Der Weltschifffahrtsverband IMO hat festgelegt, dass Reeder ab dem kommenden Jahr wesentlich strengere Abgasregeln einhalten müssen: Schiffe dürfen auf hoher See nur noch mit Treibstoffen fahren, die einen Schwefelgehalt von höchstens 0,5 Prozent haben - bislang liegt die Obergrenze bei 3,5 Prozent. Der CO2-Ausstoß soll darüber hinaus bis 2050 mehr als halbiert werden. Für die Reeder bedeutet das ein radikales Umdenken - und Umrüsten. Sie müssen neue Treibstoffe tanken oder ihren Schiffen neue Antriebe verpassen. Die Umweltregelungen verändern den Markt. Hapag-Lloyd konkurriert sowohl mit den staatlich gut unterstützten asiatischen Reedern als auch mit europäischen Konkurrenten, die größer sind und weniger Schulden haben - sich die Umrüstungen also leisten können. Für die Hamburger Reederei hingegen werden die erwarteten Kosten von allein einer Milliarde Euro durch die im nächsten Jahr anstehenden Neuerungen zum neuerlichen Prüfstein.

In Hamburg hat man eine Weile gebraucht, um sich an den niederländischen Chef zu gewöhnen. Er ist kein Urhamburger, nicht mal einen Zweireiher besitzt der Chef von Deutschlands größter Reederei. Stattdessen interessiert sich der Rotterdamer für Eishockey.

Kandidat für Größeres

Doch alle Fremdelei ist vergessen. Denn er hat es geschafft, das 172 Jahre alte Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Selbst den wild gemischten Aktionärskreis - darunter die Stadt Hamburg, der exzentrische Unternehmer Klaus-Michael Kühne und seit den Fusionen auch Vertreter aus Chile, Katar und Saudi-Arabien - hat er hinter sich vereint. Er sei jetzt sogar Kandidat ...

