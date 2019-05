Die amerikanische Fluggesellschaft SkyWest Inc. (ISIN: US8308791024, NASDAQ: SKYW) schüttet am 5. Juli eine Quartalsdividende von 12 US-Cents je Aktie an ihre Investoren aus (Record date ist der 28. Juni 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,48 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 59,78 US-Dollar (Stand: 8. Mai 2019) liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 0,80 Prozent. Im ersten Quartal ...

