Henkel unterstützt mit diesen Produkt-Editionen für Haarwaschmittel und Duschgel die Sozial-Initiative Plastic Bank, die sich für die Vermeidung von Ocean Plastic (Plastik in den Meeren) und die Armutsbekämpfung einsetzt. Jedes Jahr gelangen etwa acht Millionen Tonnen Plastikmüll in die Weltmeere. Plastic Bank betreibt Sammelcenter für Plastik in Haiti, den Philippinen und Indonesien. Dort kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...