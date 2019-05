Wer vom Melt-up spricht, möchte gerne etwas verkaufen und will die Käufer entsprechend heiß machen. Grund genug, genau hinzusehen.

Das ging schnell. Nach der Panik an den US-Märkten zum Jahresende herrscht heute wieder Euphorie - nach einem Anstieg des S&P 500 um rund 15 Prozent der beste Jahresauftakt seit 1975. Kein geringerer als Larry Fink, Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, sieht als Risiko am Markt nicht einen möglichen Einbruch, sondern das Gegenteil. "Wir haben das Risiko eines Melt-up, nicht eines Melt-down", sagte er in einem TV-Interview auf CNBC.

Zweiter Anlauf zum Melt-up

Die Begründung lieferte er gleich mit: Zu viel Geld ist nicht in Aktien investiert, weil die Investoren zurückhaltend sind. Auch sei ein Großteil der neuen Mittel, die Blackrock im ersten Quartal zugeflossen seien - immerhin netto rund 65 Milliarden Dollar - in Anleihenfonds und nicht in Aktien geflossen. Der Melt-up, also das schnelle Nach-oben-schießen der Kurse, passiert, sobald mehr Investoren erkennen, dass der Börsenaufschwung weitergeht und noch auf den Zug aufspringen.

Wirklich neu ist die These nicht. Schon im Januar 2018 war die Erwartung eines Melt-ups Thema dieser Kolumne. Damals kam es bekanntlich anders. Der S&P 500 stand auf rund 2800 Punkten, stagnierte danach lange Zeit, um im Herbst den Höchststand von 2930 Punkten zu erreichen. In der Spitze also ein Zugewinn von 4,6 Prozent und damit nicht wirklich ein Melt-up. Zum Jahresende lag der S&P übrigens bei 2507, mehr als zehn Prozent unter dem Stand vom Januar.Dies sollte man im Hinterkopf haben, wenn man heute erneut von einem Melt-up-Boom an der Börse hört. Vermutlich spricht allein schon die Tatsache, dass es thematisiert wird, dafür, dass es nicht so kommt. Selbst in Jahren, die mit einem Gewinn abschließen, stand der Index unterjährig zeitweilig deutlich im Minus. So beispielsweise 1999, wo trotz eines Jahresgewinns von 20 Prozent der Index zwischendurch rund zwölf Prozent im Minus lag. Optimisten sollten also auf eine Korrektur warten, bevor sie auf den Boom an den Märkten setzen.

Voraussetzungen für den Melt-up gegeben?

Ohnehin stellt ...

