BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 21,00 (21,75) EUR - 'EQUAL WEIGHT' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 92 (93) EUR - 'BUY' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 110 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 93 (96) EUR - 'EQUAL WEIGHT'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 10,50 (12) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT AURUBIS AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 40 EURHSBC STARTET BECHTLE MIT 'BUY' - ZIEL 106 EURHSBC STARTET CANCOM MIT 'BUY' - ZIEL 51 EURHSBC STARTET DATAGROUP MIT 'BUY' - ZIEL 51 EURHSBC SENKT DWS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 34 (33) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 34,10 (34) EUR - 'NEUTRAL' Guten Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...