Das viel beachtete IPO des Fahrdienstvermittlers Uber findet morgen, am 10. Mai an der New Yorker Börse statt. Die Uber-Aktien können direkt nach dem IPO an der New Yorker Börse ab circa 15:30 Uhr auch im global market der Wiener Börse gekauft werden, wie die Wiener Börse nun mitteilt. Weiters startet morgen auch der Handel in Aktien der Unternehmen Beyond Meat Inc (veganer Fleischersatzhersteller), Jumia Technologies AG-ADR (afrikanischer Onlinehändler) und Zoom Video Communication (Serviceanbieter für Videokonferenzen).

