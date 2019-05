Nachdem die Anleger in Europa in den letzten Tagen genug Gewinne mitgenommen hatten, kehrte gestern vorsichtiger Optimismus zurück und der EuroStoxx 50 konnte gegen Schluss zulegen und den Tag mit einem Plus von 0,5% beenden. Auch die anderen wichtigen Länderbörsen zeigten sich über weite Strecken des Tages unentschlossen, um dann gegen Handelsende ins Plus zu drehen. Einer der besonderen Favoriten war der zuletzt etwas in Mitleidenschaft gekommene Technologiesektor, der ein Plus von 1,0% erringen konnte. Hier halfen auch die guten Zahlen des Softwareunternehmens Amadeus, der spanische Konzern konnte ein Plus von 3,5% erzielen. Knapp dahinter rangierte bei den Sektoren der Medien- und Industriegütersektor, wo Siemens ein stolzes Plus von 4,6% erringen konnte ....

Den vollständigen Artikel lesen ...