Der Mobilfunkanbieter hebt nach einem guten ersten Quartal die Jahresprognosen an. Nun will Telefonica stärker in den Infrastrukturausbau investieren.

Der Mobilfunkanbieter Telefonica Deutschland hat nach einem Ergebnisplus im ersten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt. "Wir sind stark ins Jahr gestartet", sagte Firmenchef Markus Haas am Donnerstag. Das zum spanischen Telefonica-Konzern gehörende Unternehmen habe im Festnetz- und im Mobilfunkbereich Kunden hinzugewonnen.

Nun solle verstärkt in den Ausbau der Infrastruktur investiert werden. Bis zum Jahresende sollen etwa 10.000 Funkanlagen für das schnelle Datenübertragungsnetz LTE aufgerüstet ...

