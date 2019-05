Der Münchner Beteiligungskonzern Aurelius Equity Opportunities ist mit einem deutlich verbesserten operativen Ergebnis ins Geschäftsjahr 2019 gestartet. In den ersten drei Monaten erhöhte sich das operative EBITDA auf 44,2 Mio. Euro nach 21,5 Mio. Euro im Vorjahr. Dabei profitierte Aurelius insbesondere von der guten operativen Entwicklung der Konzerntöchter Solidus, der GHOTEL-Gruppe, HanseYachts sowie Calumet Wex. Das EBITDA des Gesamtkonzerns verbesserte sich in Q1 von 10,7 Mio. auf 29,4 Mio. Euro. Während sich der Quartalsumsatz auf 966 Mio. Euro erhöhte, kletterte der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 3,5 Mrd. auf 3,8 Mrd. Euro. Für die nächsten Monate stellt der AURELIUS-Vorstand mehrere profitable Unternehmensverkäufe und die Stärkung des Konzernportfolios durch mehrere Zukäufe in Aussicht. Die AURELIUS-Aktie bleibt aussichtsreich.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info