Tesla für alle Markterwartungen

Elon Musk - Geschäftsführer und Visionär hinter Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) - hat sich lange Zeit gesträubt, sich am Kapitalmarkt zusätzliches Geld zu beschaffen. Nachdem die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen wieder in die roten Zahlen abgerutscht sind, gab er bekannt, dies nun zu ändern und öffnete Tesla für eine weitere Kapitalaufnahme. Aber wie geht es weiter?

Der Elektroauto-Hersteller Tesla veröffentlichte vor Kurzem seine Quartalszahlen - welche nach einem halben Jahr mit Gewinnen mit einem Verlust von rund USD 700 Mio. wieder tief in die roten Zahlen abgerutscht sind. Als einen Grund dafür gibt Tesla Lieferengpässe an. Das Modell 3 würde zurzeit nur in Kalifornien produziert, was die Unternehmung vor größere logistische Herausforderungen stellt. In der Folge seien viele der bereits bestellten Fahrzeuge erst auf dem Weg zu den Kunden, weshalb die Erträge daraus erst im laufenden Quartal verbucht würden. Die Zahlen dürfte gemäß dieser Argumentation nun wieder besser werden. (Quelle: cash.ch)

