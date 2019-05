++ Wall Street aufgrund der Handelsspannungen unter Druck ++ Verschiedene Szenarien möglich ++ Altmaiers Industriestrategie erneut in der Kritik ++ DE30 kehrt gestrige Zuwächse um ++Am Mittwoch war der marktbreite S&P 500 damit beschäftigt die Verluste des vorbörslichen Handels wieder auszugleichen. Kurz vor Ende der US-Sitzung geriet der Aktienindex nochmals unter Druck und schloss daraufhin leicht im Minus bei 2.885 Punkten. Der Leitindex Dow Jones und der technologielastige NASDAQ wiesen hierbei sehr ähnliche Kursentwicklungen auf, sodass die gestrigen Schlusskurse nicht sehr von denen des Vortags abwichen. An den Märkten scheint vor einer drohenden Eskalation im Handelsstreit starke Unruhe zu herrschen, die durchaus berechtigt ist, wenn US-Präsident Donald Trump sich am Freitag tatsächlich dazu entscheiden ...

