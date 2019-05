Die Börsenkurse in Istanbul leiden unter der politischen Hängepartie im Land. Jetzt droht der Börsenindex eine wichtige Schwelle zu unterschreiten.

Seit Jahresbeginn legte der türkische Börsenindex ISE 100 um mehr als 15 Prozent zu. Doch seit der Ankündigung der Wahlkommission des Landes, die Kommunalwahl in Istanbul wiederholen zu lassen, haben türkische Aktienwerte ihre Gewinne komplett eingebüßt. Von rund 105.000 Punkten in der Spitze fiel der ISE 100 am Donnerstagvormittag auf unter 90.000 Zähler.

Für Nusret Altinbas, Inhaber der Istanbuler Investmentfirma Alnus Yatirim, könnte das eine Zäsur bedeuten. Denn die Marke von 91.000 Punkten gilt als wichtige Unterstützungslinie. Sie aber sei im Nu gefallen, nachdem vor allem ausländische Investoren türkische Aktien abgestoßen hätten. "Jetzt sollte eine Reaktion von Märkten und Politik kommen", meint Altinbas, "ansonsten läuten bei Anlegern bald die Alarmglocken". Sollte die Börse unter 87.000 Punkte fallen, hält Altinbas eine "schwere ökonomische Krise" für unausweichlich.

Schuld daran haben nicht etwa schlecht laufende türkische Unternehmen. Verantwortlich sind auf der einen Seite unvorteilhafte weltwirtschaftliche Bedingungen - insbesondere der Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Auf der anderen Seite ist die türkische Politik ein Grund für die Situation: Bei den Kommunalwahlen löste die Opposition in mehreren Großstädten die Bürgermeister der Regierungspartei AKP ab, teilweise mit hauchdünnem Vorsprung. In Istanbul mit rund acht Millionen Wahlberechtigten betrug der Stimmenvorsprung des Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu (CHP) vor seinem Kontrahenten, Ex-Premier Binali Yildirim (AKP), gerade einmal 13.000 Stimmen.

Nach massivem Protest aus der AKP sowie von Staatspräsident ...

