Mode- und Sporthäuser kämpfen gegen den Niedergang. Der Mittelständler Lengermann & Trieschmann aber trotzt der Handelskrise - weil er von Zoos und Freizeitparks gelernt hat.

Die meisten Kunden stehen das erste Mal auf dem Surfbrett, ein Schub Adrenalin ist garantiert. Erst recht, weil sie die Wasserwelle im Sporthaus von Lengermann & Trieschmann (L&T) in Osnabrück vor Publikum reiten. Die meisten neoprenbezogenen Körper fallen an diesem Frühlingssamstag nach wenigen Sekunden ins Nass. Einige halten sich ein paar Minuten und erhalten Applaus von den Rängen - Ruhm für einen Moment.

Vor einem Jahr hat L&T in der Innenstadt von Osnabrück das 5000 Quadratmeter große Sporthaus über drei Etagen eröffnet. Mittendrin pumpen Maschinen bis zu 14 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in ein 8 mal 16 Meter großes Becken, um eine künstliche Welle zu erzeugen, auf der einer nach dem anderen surfen kann, solange ihn sein Talent hält - wie beim Eisbach in München. Surflehrer behalten die Hobbysportler im Blick. L&T ist so Gesprächsthema in der City - und in der gesamten Handelsbranche.

Während große Kaufhäuser wie Galeria Karstadt Kaufhof gegen den Niedergang ankämpfen und Sporthändler wie die Intersport-Tochter Voswinkel Ende April gar Insolvenz anmeldeten, schafft L&T die Wende. Dazu ist das Unternehmen Risiken eingegangen und hat das eigene Geschäftsmodell radikal umdefiniert. Als inhabergeführter Mittelständler sieht es sich im Vorteil.

L&T ist eine Institution in Osnabrück. Gegründet ...

