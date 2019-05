Die B&C Innovation Investments (BCII) beteiligt sich im Zuge des bevorstehenden Börsengangs der Frequentis AG mit 10 Prozent an dem Unternehmen. Frequentis ist unter anderem Weltmarktführer bei Kommunikationssystemen für die Flugsicherung. Dazu B&C-Geschäftsführer Thomas Zimpfer: "Mit unserem Investment im IPO beteiligen wir uns an dem international anerkannten Spitzenunternehmen Frequentis, das mit dem Börsengang Kapital für Innovationstätigkeit und die weitere Expansion erhält." Frequentis-Vorstandsvorsitzender Norbert Haslacher: "Die Beteiligung zahlreicher europäischer Investoren und der renommierten österreichischen B&C-Gruppe am IPO der Frequentis AG unterstützt unser Unternehmen im Börsengang für ...

