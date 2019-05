Trotz der Störfeuer von Seiten der Politik entstand in den USA in den vergangenen Tagen ein regelrechtes Börsenfieber. Auslöser dafür war das IPO des kalifornischen Food-Startups Beyond Meat. Der Hersteller von veganen Fleischersatzstoffen erreichte schon mit seinem Ausgabekurs von 25 US-Dollar eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden Dollar. Dabei kam der Börsenneuling zuletzt gerade mal auf einen Umsatz von 88 Millionen Dollar und schrieb dazu noch Verluste. Trotzdem stieg die Aktie von Beyond Meat am ersten Handelstag um gut 160 Prozent auf über 65 Dollar. Damit legte das vegane -Start-Up ...

