Steinhoff musste am Mittwoch einen massiven Verlust an den Börsen hinnehmen. Die Aktie kämpft mit den Zahlen für das Jahr 2017. Die "verspätete Vorlage" des Jahresberichts für das Geschäftsjahr weist nun einen operativen Verlust in Höhe von 3,7 Mrd. Euro aus. Im Vergleich zum Jahr 2016 ist diese Zahl ein alarmierendes Zeichen, damals waren noch 278 Millionen Euro Gewinn entstanden.

Umsatz steigerte sich - ohne nennenswerten Effekt

Immerhin konnte das Unternehmen für das betreffende ...

