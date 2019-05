Jährlich sterben 200.000 Deutsche an Krebs. Jetzt lassen neue, teure Therapien hoffen. Welche Patienten können dem Tod künftig wie lange entkommen - und zu welchem Preis?

Der durchsichtige Beutel ist so groß wie ein Trinkpäckchen und mit einer trüben Flüssigkeit gefüllt. Er liegt in einem Reinraumlabor, auf einer sterilen Werkbank, und eine Laborassistentin, eingehüllt in einen weißen Overall, versehen mit Handschuhen und Mundschutz, nimmt ihn in die Hand - so respektvoll, als handelte es sich um einen Kunstschatz von singulärem Rang. Und in gewisser Weise stimmt das ja auch. Der Beutel enthält eines der teuersten Medikamente der Welt, hergestellt für einen einzigen Patienten, der in der Uniklinik Köln um sein Leben kämpft.

Gerno Schmiedeknecht schaut der Assistentin durch ein versiegeltes Glasfenster bei ihren Handgriffen zu. "Wir haben mit diesem Präparat wahrscheinlich schon Dutzenden Krebspatienten das Leben gerettet", sagt der Manager am Leipziger Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI). Eine einzige Infusion könne reichen, um schwer Leukämiekranke zu heilen. Die Forscher produzieren das Mittel mit dem Namen Kymriah seit Herbst 2018 im Auftrag des Schweizer Pharmakonzerns Novartis.

Kymriah - dahinter verbirgt sich eine der ersten zugelassenen sogenannten CAR-T-Zelltherapien: Mediziner entnehmen Patienten weiße Blutkörperchen - die Abwehrtruppen des menschlichen Immunsystems - und richten sie mithilfe von Gentechnik gegen die Krebszellen ab.

Solche Therapien, in denen der Arzt als eine Art Waffenexporteur auftritt, der den Körper des Patienten gleichsam aufrüstet, sind eine der großen Hoffnungen der Medizin im Kampf gegen den Krebs. Da sie deutlich besser auf die individuelle genetische Disposition eines Patienten abgestimmt sind als herkömmliche Verfahren wie die Chemotherapie, trauen ihnen Experten deutlich bessere Heilungschancen zu. Mediziner sind optimistisch, während der "Nationalen Dekade gegen Krebs" einen großen Schritt nach vorn zu kommen. Gesundheitsminister Jens Spahn mutmaßte vor ein paar Wochen sogar, die Krankheit sei in 10 bis 20 Jahren womöglich besiegt.Bei Konzernen und Biotech-Start-ups herrscht wegen dieser Perspektiven Goldgräberstimmung. Zuweilen ist die Euphorie allerdings verfrüht, wie der jüngste Skandal in Heidelberg zeigt: An der dortigen Universität feierten Mediziner kürzlich einen Brustkrebs-Test, der, wie sich herausstellte, noch Jahre von der Marktreife entfernt war.

Nicht alle neuen Präparate dürften halten, was ihre Entwickler versprechen - teuer sind sie in jedem Fall. Eine einzige Behandlung mit Kymriah etwa kostet 320.000 Euro. Auch bei anderen neuen Verfahren sind sechsstellige Summen üblich - auch dann, wenn sie das Leben der Patienten nur um einige Monate verlängern. Jährlich erkranken rund 18 Millionen Menschen an Krebs, in Deutschland sind es 500.000. Da die Bevölkerung altert, soll die Zahl in den den kommenden zehn Jahren auf 600.000 steigen.

Deutlich mehr Patienten bei deutlich steigenden Behandlungskosten - das droht die Krankenkassen, das Gesundheits- und Solidarsystem zu überfordern. Neue Preiskonzepte wie Pay for performance, die Medizinunternehmen und ihre Medikamente nach Erfolg bezahlen, dürften den Druck allenfalls lindern. Können sich künftig nur noch Reiche teure medizinische Therapien leisten - und ihre Chancen auf Heilung verbessern? Wer entscheidet nach welchen Kriterien, welche Behandlung welchen Patienten zugutekommt und welche nicht? Jährlich sterben 200.000 Deutsche an Krebs. Welcher Krebspatient darf künftig hoffen, dem großen Gleichmacher Tod eine Zeit lang zu entkommen - zu welchem Preis? Schon heute geben Ärzte unter der Hand zu, dass Gesundheit eine Frage des Geldbeutels ist - dass sie aus Kostengründen nicht immer jedem ihrer Patienten das beste Krebspräparat verschreiben.

"Großartiges Potenzial"

In den Kalkulationen der Branche spielen ethische Fragen keine Rolle. Die Analysefirma Evaluate Pharma schätzt, das sich der globale Umsatz mit Krebsmedikamenten bis 2024 auf mehr als 200 Milliarden US-Dollar verdoppeln wird. Und Severin Schwan, Chef des Schweizer Pharmagiganten Roche, spricht von einer "faszinierenden Entwicklung mit großartigem Potenzial" bei den neuen Therapien. Neben Roche und Novartis setzen vor allem die US-Hersteller Bristol-Myers Squibb und Merck & Co. große Hoffnungen in neue Antitumormittel. Das Merck-Präparat Keytruda könnte im kommenden Jahr Erlöse in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar einfahren - und zu einem der umsatzstärksten Medikamente überhaupt avancieren.

Auch deutsche Gründer sind euphorisch. Das Mainzer Unternehmen Biontech mit seinen über 1000 Mitarbeitern entwickelt individuelle Impfstoffe gegen Krebs; sie sind, wenn alles glatt läuft, bereits in der ersten Hälfte des kommenden Jahrzehnts verfügbar. Vorstandschef Ugur Sahin hat mit dem deutschen Krebspreis gerade eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen erhalten - sehr zur Freude von Milliardär Thomas Strüngmann: "Biontech kann das Amazon der Biotechbranche werden." Strüngmann verdankt sein Vermögen der Gründung und dem Verkauf des Generikaherstellers Hexal und ist neben Biontech noch in gut einem Dutzend weiterer Medizin-Start-ups investiert. Auch SAP-Gründer Dietmar Hopp mischt mit.

Falsche Heilsversprechen

Im Fokus der Forscher und Gründer steht nicht nur die Therapie von Krebs, sondern auch seine Diagnose. Das hessische Unternehmen Zyagnum hat nach eigenen Angaben einen Test entwickelt, der Tumore rechtzeitig und zuverlässig entdecken kann. Möglich machen sollen es zwei Biomarker, die mithilfe farblich markierter Antikörper in einer Blutprobe nachgewiesen werden. Der erste signalisiert eine Störung im Prozess des geplanten Zelltodes - nur wenn sie vorliegt, entstehen Tumorzellen. Der zweite kennzeichnet ein Gen, das in Tumorzellen aktiviert wird und zur verstärkten Bildung von Milchsäure führt, die das Wachstum von Tumorzellen vorantreibt. Erste Studien haben gezeigt, dass das neue Verfahren Tumore mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 bis 97 Prozent erkennt.

Zyagnum vermarktet den Test über Partner bereits in europäischen und asiatischen Ländern; Deutschland soll möglichst bald folgen. Das Verfahren soll relativ einfach und günstig sein. "Eine Blutentnahme ist ausreichend für die Untersuchung und kann von jedem Hausarzt vorgenommen werden", verspricht Gründer und Vorstand Ralf Schierl. Die Untersuchung selbst finde in spezialisierten Laboren statt.

Maren Müller* erhielt die Diagnose spät - aber nicht zu spät. Vor rund fünf Jahren entdeckten Ärzte bei der damals 24-Jährigen einen bösartigen Tumor der Gallengänge. Es folgte eine Chemotherapie, dann eine Operation - doch kurz darauf waren wieder Metastasen gewachsen. Eine weitere Chemotherapie schlug nicht mehr richtig an.

