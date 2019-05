Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Most Actives des Handelstages: Inliner EUR/JPY http://bit.ly/2PUcZTy Deutsche Post PUT http://bit.ly/2Ly2SFw Der Handelskonflikt zwischen den zwei weltweit größten Volkswirtschaften USA und China eskaliert erneut. Die USA haben offiziell die Sonderzölle auf Einfuhren aus China erhöht von 10 auf 25 Prozent. Betroffen sind von morgen an Wareneinfuhren im Wert von 200 Milliarden Dollar. China hat "Gegenmaßnahmen" angekündigt. Dow und Dax verlieren deutlich. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß