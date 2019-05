Der US-Präsident stellt Teheran in Aussicht, einen Deal zu schließen. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass der Iran künftig auf Atomwaffen verzichte.

Nach dem iranischen Ultimatum zum Atomabkommen hat US-Präsident Donald Trump die Führung in Teheran zu Gesprächen aufgefordert. "Was sie tun sollten ist, mich anzurufen, sich hinzusetzen", sagte Trump am Donnerstag vor Reportern im Weißen Haus. "Wir können einen Deal machen, einen fairen Deal. Wir wollen nur nicht, dass sie Atomwaffen haben." Auf die Frage, ob er eine militärische Konfrontation riskieren würde, sagte Trump: "Ich möchte nicht nein sagen. Aber hoffentlich wird das nicht geschehen."

Trumps Sicherheitsberater John Bolton hatte am ...

