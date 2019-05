Russland und Syrien attackieren die letzten Stellungen der al-Nusra-Front in Idlib. Dabei werden sie von der Türkei unterstützt. Die USA nehmen die Angriffe billigend in Kauf.

Russlands Vizeaußenminister Sergey Vershinin hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass die syrische Armee (SAA) und die russische Luftwaffe Angriffe gegen Stellungen der al-Nusra-Front (heute Hayat Tahrir al-Scham - HTS) in der syrischen Provinz Idlib ausgeführt haben. Vershinin zufolge werden die Angriffe mit der türkischen Armee koordiniert. Am Ende des Monats soll angesichts der Lage in Idlib im UN-Sicherheitsrat eine Sitzung stattfinden. Nach Informationen des türkischsprachigen Diensts von Voice of America (VoA) ist die SAA unter Billigung der Türkei und mit Unterstützung Russlands in das Dorf Kfar Nabudah im Südwesten Idlib eingedrungen. Westlich der Stadt befand sich zuvor eine HTS-Kommandozentrale, die im Februar 2019 von ...

