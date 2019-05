Zwischen Asien und Amerika tobt ein Kampf der Techtitanen. Wir lassen acht Hightechwerte gegeneinander antreten. Wo China gewinnt, wo die USA vorn liegen - und was der Handelskrieg damit zu tun hat.

Schon in der U-Bahn buchen Chinas Pendler den Fahrdienst Didi, der sie von der Haltestelle nach Hause oder ins Büro chauffiert. Die allgegenwärtige Universal-App WeChat des börsennotierten Konzerns Tencent hat Didis Taxi-App integriert und zeigt, wo die Autos warten. Der Datenempfang unterwegs ist dank schnellem Internet sogar in öffentlichen Verkehrsmitteln kein Problem. Gezahlt wird ebenfalls mit WeChat. Amerikaner hingegen fahren mit Uber heim, das gerade an die Börse springt und gegen Didi zumindest den Wettlauf aufs Parkett gewonnen hat. Das Beispiel zeigt, wie die führenden Digitalunternehmen aus Amerikas Silicon Valley und China sich die Märkte aufteilen.

Mit neuen Zolldrohungen hat US-Präsident Donald Trump am Wochenende den Handelsstreit mit China und damit auch den Konkurrenzkampf der führenden Techunternehmen beider Länder verschärft - vor allem die Aktien des Amazon-Konkurrenten Alibaba sackten ab.

Die Digitalkonzerne in den zwei größten Volkswirtschaften der Erde betreiben spiegelbildliche Geschäftsmodelle. Anleger müssen sich fragen, wer bei Innovation und Wachstum die besseren Karten hat - China oder das Silicon Valley. Chinas BAT-Aktien stehen für die Suchmaschine Baidu, die Handelsplattform Alibaba und den Social-Media-Riesen Tencent. Sie machen Google, Amazon und Facebook, die zum amerikanischen FAANG-Gestirn zählen, nicht nur an der Börse Konkurrenz. Und beim Elektroauto kämpft Amerikas Pionier Tesla mit Chinas BYD um die Vorherrschaft. Ein Vergleich dieser vier Pärchen zeigt die Chancen und Risiken für Anleger. "Westliche Investoren bewerten chinesische Techaktien völlig zu Recht mit einem Abschlag, weil sie der Unternehmensführung nicht trauen und die Willkür der KP fürchten", sagt Fondsmanager Baki Irmak vom Digital Leaders Fund. Tencent etwa wartet gut ein Jahr auf die Zulassung neuer Onlinespiele - weil Peking die Spielsucht der Jugend bekämpfen will.

Der taiwanesische Techinvestor Kai-Fu Lee, bis 2009 Chinachef von Google, glaubt an eine Zweiteilung des Internets. In fünf Jahren werde die Hälfte der Weltbevölkerung chinesische Apps auf ihren Smartphones haben, die andere Hälfte US-Produkte. Die in ihren großen Heimatmärkten bisher recht ungestört voneinander gewachsenen Techriesen kämpfen jetzt intensiver um internationale Kundschaft.US-Präsident Trump will chinesische Unternehmen stoppen - um US-Konzerne zu pushen und weil die Chinesen sich nicht an marktwirtschaftliche und demokratische Regeln hielten. Konsumenten interessiert das wenig. Die chinesische Video- und Karaoke-App Tiktok etwa ist bei US-Teenagern die beliebteste App - obwohl die US-Verbraucherschutzbehörde gegen Tiktok wegen Mängeln beim Datenschutz eine Millionenstrafe verhängte.

Alphabet vs. Baidu

Alphabet - Grenzenlose Fantasie

Noch fließen die Umsätze der Holding nahezu allein dank Google, der Suchmaschine mit 88 Prozent Marktanteil im Westen. 83 Prozent der Einnahmen stammen aus Internetwerbung, die Google auch über sein Videoportal YouTube und die Smartphonesoftware Android platzieren kann. Weil das Werbegeschäft weniger wächst, sind neue Geschäfte entscheidend, auch wenn die noch keinen Umsatz bringen - etwa die Robotertaxis der Tochter Waymo. Die US-Bank Jefferies schätzt den Wert von Waymo auf 250 Milliarden Dollar - 30 Prozent des Börsenwerts von Alphabet. Waymo werde nicht nur Selbstfahrsoftware an Taxi- und Lieferdienste verkaufen, sondern Transportdienste plus Werbung in Autos anbieten. Dass Alphabet der Fantasie keine Grenzen setzt, zeigen Projekte wie Loon: Solarballons sollen abgelegenen Gegenden Internet bringen. Und Biotechtochter Calico will mit dem Pharmariesen AbbVie Therapien gegen das Altern finden.

AlphabetBaidu817Börsenwert(in Mrd. Dollar)57137Umsatz 2018(in Mrd. Dollar)159Jährliches Umsatzwachstum(in Prozent p.a. bis 2021*)1631Nettogewinn 2018(in Mrd. Dollar)419Gewinnmarge(in Prozent**)1526,6Kurs-Gewinn-Verhältnis 201813,919,9Kurs-Gewinn-Verhältnis 2019*20,435,8Kurs zu freiem Kapitalfluss 201814,14,6Kurs-Buchwert-Verhältnis2,2*geschätzt**vor Steuern und ZinsenStand: 7. Mai 2019Quelle: Bloomberg, ...

