Die Paketdienste in Deutschland ächzen unter der Masse an Lieferungen bei geringen Margen. Die Europa-Chefin von Hermes spricht im Interview über Effizienzdruck und alternative Lösungen für das "Niemand-zuhause-Problem".

WirtschaftsWoche: Mrs. Walker, haben Sie schon mal selbst Pakete verteilt?Ja, zuletzt in Berlin. Das war eine gute Erfahrung. Als ich noch das Geschäft in Großbritannien geleitet habe, habe ich darauf bestanden, dass jeder Manager mindestens zwei Mal im Jahr Pakete austeilt und eine Nachtschicht im Depot mitmacht.

Und was halten Sie von dem Beruf des Paketboten, gefällt er Ihnen?Es ist ein wahnsinnig wichtiger Job. Der Onlinehandel ist so extrem gewachsen und wächst weiter. Ohne die Paketboten wäre das nicht möglich. Für mich ist es deshalb wichtig, dass wir sie fair bezahlen und ihre enorme Leistung anerkennen.

In Deutschland gibt es eher eine Debatte darüber, warum Paketboten so schlechte Arbeitsbedingungen haben.In Deutschland stattet Hermes seine Servicepartner so aus, dass diese ihren Angestellten den Mindestlohn zahlen können - und mehr. Wir haben uns intern den Standard gesetzt, dass jeder Hermes-Bote aktuell mindestens 9,50 Euro die Stunde verdienen soll. Wir investieren in den nächsten fünf Jahren 100 Millionen Euro in Lohn und Personal in der Paketzustellung. Damit tun wir sehr viel für die Anerkennung der Arbeit unserer Paketboten.

Im Februar kontrollierte der Zoll bundesweit die Arbeitsbedingungen bei Paketdiensten und meldete bei jeder dritten Firma Verstöße gegen Arbeitsrecht. Die Beamten haben auch Subunternehmer von Hermes kontrolliert. Welche Konsequenzen hatte das?Wir haben eine Null-Toleranz-Politik. Wenn wir Informationen von den Behörden zu Gesetzesverstößen bekommen, dann verhalten wir uns dementsprechend und trennen uns von Partnern. Aber was im Fall der besagten branchenweiten Überprüfungen unbefriedigend ist, dass wir auch Monate später keine Rückmeldung bekommen haben. De facto haben wir bis heute keinerlei Hinweise bekommen, dass bei uns oder unseren Subunternehmern Verstöße hinsichtlich Mindestlohn oder Schwarzarbeit festgestellt wurden. Gleichzeitig wird medienwirksam über verheerende Ergebnisse berichtet.Die Koalition will ein Gesetz verabschieden, nachdem Hermes dafür finanziell einstehen muss, wenn ihre Subunternehmer den Paketböten nicht genug Lohn oder Sozialleistungen zahlen. Wird das für Hermes zu einem finanziellen Problem?Wir begrüßen das Ziel des Gesetzesvorhabens, faire Arbeitsbedingungen in der Paketbranche noch besser zu gewährleisten. Wir müssen über die gesamte Branche hinweg sicherstellen, dass Paketboten vernünftige Löhne bekommen.

Aber die Branche ...

