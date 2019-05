Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.B4T: FE Ltd am 9.5. -12,50%, Volumen 0% normaler Tage , SNH: Steinhoff am 9.5. -10,84%, Volumen 324% normaler Tage , WMH: William Hill am 9.5. -5,58%, Volumen 171% normaler Tage , PF8: European Lithium am 9.5. 1,67%, Volumen 18% normaler Tage , SCY: Stratasys am 9.5. 2,20%, Volumen 55% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 9.5. 2,80%, Volumen 51% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. RHI Magnesita RHIM 56.950 2.80% Stratasys SCY 21.790 2.20% European Lithium PF8 0.061 1.67% William Hill ...

Den vollständigen Artikel lesen ...