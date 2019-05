Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG



Hamburg (pta005/10.05.2019/06:44) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten



Name: Deutsche Cannabis AG Legal Entity Identifier (LEI): 391200IFXBPWAYJ0SD49 Straße, Hausnr: Moorhof 11 PLZ: 22399 Ort: Hamburg, Deutschland 2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Vanessa Beuttenmüller Geburtsdatum: 19.05.1971



4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. Intercap Beteiligungs UG



5. Datum der Schwellenberührung 18.12.2018



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte in Instrumente in in % (Summe Stimmrechte nach § % (Summe 7.a.) % (Summe 7.a. + 7.b.) 41 WpHG 7.b.1.+ 7.b.2.) neu 14,96 0,00 14,96 9.073.375 letzte 19,90 0 19,90 Mitteilung 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen



a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)



ISIN absolut direkt absolut direkt in % (§ zugerechnet in % (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) 34 WpHG) DE000A0BVVK7 0 313.531 0,00 3,46 DE000A2NBUG0 0 1.043.969 0,00 11,51 Summe: 1.357.500 14,96 b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG



Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrume Verfall Laufzeit absolut % nts Summe: b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG



Art Fälligkeit Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte in des / Verfall / Laufzeit oder absolut % Instr physische ument Abwicklung s Summe: 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen



Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen



Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %, wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher wenn 5% oder höher Vanessa Beuttenmüller Intercap Beteiligungs 14,96 14,96 UG 9. Bei Vollmacht gema?^ß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Informationen:



Datum 09.05.2019



(Ende)



Aussender: Deutsche Cannabis AG Adresse: Moorhof 11, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Holger Uhrhammer Tel.: +49 40 60761830 E-Mail: info@deutschecannabis.com Website: www.deutschecannabis.com



ISIN(s): DE000A0BVVK7 (Aktie), DE000A2DA6T5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1557463440191



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 10, 2019 00:44 ET (04:44 GMT)